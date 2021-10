Periodista de farándula llamó "Payaso" a Arturo Vidal

Periodista nacional tuvo un duro encontrón con el futbolista Arturo Vidal, el King desmintió en duros términos a los comunicadores Sergio Rojas y Hugo Valencia, y este último respondió también sin filtros.

La polémica comenzó el domingo cuando en su programa online Que te lo digo, los conductores mostraron un audio donde Daniella Durán, exnovia de Vidal, reveló “acoso y la persecución” por Sonia Isaza, actual pareja del deportista.

“Todo lo que está saliendo de Daniela con Sonia es mentira, no le crean a estos payasos que salen a hablar. De verdad se los digo, es todo mentira”, afirmó Vidal, según consignó La Cuarta.

“Sonia nunca supo que yo estuve con Daniella, hasta que después le conté yo y empezó a salir”, añadió.

A través de Instagram, Valencia replicó el insulto del deportista. “Ayer un futbolista que no mencionaré porque no quiero darle seguidores (ironía) me trató de payaso”, lanzó.

Arturo Vidal habló sobre Hugo Valencia y Sergio Rojas e intentó ridiculizarlos: pic.twitter.com/IFca8uNMij — Todo Chile 24 (@todochile24) October 20, 2021

“Más payaso es el que dice que no está con alguien, niega a una pareja y semanas después lo pillan y no le queda otra que reconocerlo”, sentenció. “Ahí sí que quedas como payaso”, cerró.

