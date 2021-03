Nicolás Peric se refirió a su retiro definitivo del fútbol profesional como jugador.

Tras ser consultado sobre aquella determinación, el ahora ex arquero comentó que “El proceso y la determinación de dejar el fútbol no fueron decisiones tomadas por mí (…) me voy muy feliz con lo que hice en mi carrera pero hubiese preferido que terminara de otra forma”, explicó.

Sobre lo que se viene en su vida personal y profesional, el nacido de Talca comentó que: “Me encantaría ser presidente de un club y quizás tener un club en tercera división (…) me encantaría ser comentarista igualmente en algún medio“, dijo al medio "Salimos jugando".

Tras una larga carrera de 23 años en el profesionalismo, el “Loco” destacó sus mejores momentos como profesional, donde cuenta que “Uno de mis pasos más importantes fueron en Audax durante 2006-2007 (…) Rangers 2012 también fue un gran año, cuando nos eliminó Huachipato“. Sobre cuál fue mejor atajada, Peric contesta que: “A Rogerio Ceni en San Carlos. Me dijo: ‘Qué pelota que me sacaste en la ida'”, aseveró.

Sobre el delantero más duro que le tocó enfrentar, Peric respondió tajantemente y sin ninguna duda: “Marcelo Salas”. Al consultarle sobre qué jugador lo tuvo más de “casero”, el ex golero comentó: “Sin duda fue Esteban Paredes. Entre yo y Johnny (Herrera) le sacamos la carrera entre todos los goles que nos hizo”, comentó entre risas.