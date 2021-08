Pep Guardiola le cierra la puerta en la cara a Leo Messi

Pep Guardiola, no pudo evitar las preguntas de los periodistas sobre la salida de Messi, en la confirmación de Jack Grealish como refuerzo, el técnico del Manchester City protagonizó una conferencia de prensa donde se refirió a la salida de Lionel Messi del Barcelona.

"Gastamos 40 millones en Jack Grealish. Los 100 que pagamos y los 60 que sacamos en fichajes. Llevará el número 10. Estábamos convencidos con Grealish, y convencidos que Leo se quedaría en el Barcelona. Ahora mismo no entra en nuestros planes", afirmó.

Sobre la Pulga, comentó que: "Solo puedo darle las gracias (a Messi) por llevar al Barcelona a otro nivel, permitir que el Barcelona dominase el fútbol durante una década con él y sus compañeros. Le deseo lo mejor para el resto de su carrera", agregó.

"Fue una sorpresa para todo el mundo, para mí también. El presidente fue claro, yo no he hablado con el jugador ni con el presidente, así es que no sé qué pasó. Cuando has perdido mucho dinero tienes que tomar una decisión", manifestó sobre la no renovación del delantero.

Aseguran que el City va por su próximo objetivo: Harry Kane, delantero y figura del Tottenham.

Consultado sobre esta posibilidad, Guardiola respondió: "Es un delantero excepcional, no hay dudas. Estamos interesados, pero es jugador del Tottenham. Si no quieren venderlo, no quieren. Si quieren, lo intentaremos".

Programación de la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2021

Sábado 7 de agosto. 15:00 hrs.: O'Higgins vs Universidad de Chile

Sábado 7 de agosto. 17:30 hrs.: Unión Española vs Ñublense

Sábado 7 de agosto. 20:00 hrs.: Universidad Católica vs Deportes La Serena

Domingo 8 de agosto. 12:30 hrs.: Santiago Wanderers vs Huachipato

Domingo 8 de agosto. 15:00 hrs.: Deportes Antofagasta vs Audax Italiano

Domingo 8 de agosto. 17:30 hrs.: Colo Colo vs Curicó Unido

Domingo 8 de agosto. 20:00 hrs.: Unión La Calera vs Everton

Lunes 9 de agosto. 11:00 hrs.: Cobresal vs Palestino