Rodrigo Meléndez, exjugador de Colo Colo y actual entrenador de Deportes Colina, reveló una curiosa anécdota que vivió en medio de un asalto hace algunos años.

‘Kalule’, en conversación con DirecTV, recordó una extraña situación que ocurrió cuando estaba en una farmacia y un grupo de delincuentes llegó al lugar.

“Un día estaba en la farmacia y entraron tres tipos a asaltar. Escondí mis pertenencias entre los productos y recuerdo que había una señora al lado”, partió contando el otrora volante de los albos y Cobreloa

“Ella me miró y me dijo ‘yo no tengo nada, por favor no me robe"”, añadió Meléndez entre risas.