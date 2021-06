Peluquero rompió el silencio tras su visita a La Roja: "Yo no tengo la culpa"

El peluquero brasileño, Luis Gonçalves, se refirió a la polémica en la que estuvo involucrado tras atender a algunos jugadores de La Roja.

La Roja vivió un fin de semana lleno de polémica. Esto porque el domingo se dio a conocer un acto de indisciplina por parte de los seleccionados, en la previa del partido ante Uruguay por la Copa América 2021.

En un comienzo se manejaron varias versiones, pero la más replicada tenía que ver con un supuesto ingreso de mujeres por parte de los jugadores. Sin embargo, ese mismo día pero en la tarde fue Claudio Bravo, Mauricio Isla y Martín Lasarte quienes lo desmintieron en conferencia de prensa.

Finalmente se trató de un peluquero que ingresó al hotel para atender a algunos futbolistas, rompiendo la burbuja sanitaria. Lo que le costó una gran multa al "Equipo de Todos" y a los involucrados.

Se trata del peluquero Luis Fernando Gonçalves, quien entró el jueves al hotel donde se concentra Chile. Y se rompieron los protocolos sanitarios para trabajar con varios jugadores, donde estaban incluidos Arturo Vidal y Gary Medel.

Tras eso, la Conmebol comenzó un sumario y los involucrados recibirán una multa por parte de la ANFP. El peluquero, por su parte, negó rotundamente que se haya realizado algún tipo de fiesta. Y confirmó que contaba con un PCR negativo del mismo día.

“Me encantó la experiencia de cortarles el pelo. Estaban muy animados, fue divertido. Yo le suelo cortal a Rafael Gava, jugador de Cuiabá, y él le pasó mi contacto a Eduardo Vargas”, comentó Gonçalves en diálogo con Las Últimas Noticias.

Tras eso, dejó inmediatamente claro que “el día que yo fui no hubo fiesta. Se fueron a sus piezas cuando terminé. Me hice PCR ese mismo día antes de ir al hotel. Me salió negativo y pude salir”.

“Estoy en una situación que no entiendo muy bien. Los jugadores chilenos tuvieron una multa por mi atención el otro día, pero no tengo ninguna culpa”, concluyó.