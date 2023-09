Pelotazo postula a jugador de Colo Colo para la Selección

En octubre se vivirá una nueva doble fecha clasificatoria rumbo al Mundial 2026, donde no sólo se podría decidir el futuro de Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena, sino que comienzan también a repetirse los nombres que buscarán llevar a Chile a una nueva Copa del Mundo. Si bien aun se siguen probando nuevas fórmulas con miras al recambio, Jorge Gómez, más conocido como Pelotazo, postula un nuevo nombre.

La opción del periodista vendría directamente desde el estadio Monumental, donde si bien Colo Colo esta concentrado en la recta final del torneo donde busca quedarse con la corona, junto con su participación en las instancias finales de Copa Chile, un posible llamado a la selección siempre es bien recibido por los jugadores, quienes buscan mostrar sus habilidades.

En conversaciones con ESPN, el ya mencionado Pelotazo, señaló que Leonardo Gil podría tener una oportunidad con Chile. "No sé que les parece a ustedes, pero el caso del Colo Gil. Cuando se planteó que podía ser nominado a La Roja, el argumento rápido era, es muy difícil que juegue, porque hay muchos en esa posición".

Esta nominación por parte del panelista, va de la mano con las ausencias que tendrá la selección en los próximos desafíos rumbo al mundial. "Para la próxima fecha Vidal no estará, tampoco Marcelino. ¿Podría tener de una vez por todas esa chance? Por otro lado, ¿Qué tiene que hacer Colo Gil para ser nominado? El año pasado tuvo un mejor rendimiento que ahora, pero sigue siendo el cerebro de Colo Colo".

Finalmente, Jorge Gómez mencionó la lesión sufrida por Carlos Palacios, para así destacar a Leonardo Gil como un posible remplazante en Chile de su compañero de equipo. "Cuando estuvo mejor, habían otros mejores. Quizás ahora no está como antes, pero le alcanza porque no están otros. Si Palacios no llega, es Leonardo Gil".