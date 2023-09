Pelotazo furioso por capitanía de Nicolás Guerra en la U

El periodista de ESPN Chile no se guardó nada a la hora de criticar a Nicolás Guerra y le dedicó unas duras palabras al atacante de Universidad de Chile.

“Esta es la jineta que ocupó la U cuando falleció don Carlos Campos, un caudillo. La U ha tenido grandes caudillos en su historia desde el Pulpo Simian, que fue crack en la U en los 40, pasando por todos los del Ballet Azul con Braulio Musso, Leonel Sánchez. El año siguiente la U estuvo 25 años sin ser campeón pero estuvo el Lulo Socias, Sandrino Castec. Después vino el equipo del 94 con Marcelo Salas, el 99-2000 estaba Leo Rodríguez, estaba el Rafa Olarra también. Finalmente, vino la U de Sampaoli”, comenzó diciendo en TV.

Bajo la misma línea, el comunicador agregó que “en estos equipos habían cracks, pero los que no eran cracks eran jugadores que completaban el plantel con un corazón. No lo digo acá porque lo tengo de compañero, pero a mí me encantaba un tipo que cabro chico llega a la U y jugaba con unas ganas, eso es lo que uno espera un mínimo y eso hoy no lo ve nadie”.

“A mí por lo menos, y lo he dicho millones de veces más allá que crean que soy hincha de Colo Colo, a mí me encanta la U, pero eso no significa que yo al aire voy a tener que estar mintiendo. Me pudre que haya tipos como Nicolás Guerra que lleven la jineta de capitán. Metiste un autogol, hiciste un penal, si te pasan la jineta de la U tienes que devolverla. ¿Quién dio la arenga? Toselli, uno de los jugadores más exitosos en la historia de un equipo que es rival de la U. ¿Quién es el mejor jugador de la U? Zaldivia, un jugador desechado por Colo Colo. Eso es la U hoy en día”, cerró Pelotazo.