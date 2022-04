Pelotazo destrozó a la U. de Chile de Santiago Escobar

La U tuvo un pálido empate sin goles ante Palestino en Santa Laura. Uno de los que mostró su enojo por el rendimiento del conjunto universitario, fue Jorge Gómez. Pelotazo utilizó su cuenta de Twitter para descargarse con el elenco de Sachi y con Azul Azul.

"La U de Chile es un desorden. Un DT que no plasma su idea. Jugadores que abusan del pelotazo para generar alguna chance. No logran dar cuatro pases seguidos. Como he dicho en otras ocasiones, si AA quiere hundir a la U, lo está haciendo perfecto", comenzó diciendo Pelotazo en su cuenta de Twitter.

"Escobar dijo la semana pasada que había sido un buen partido y perdió. Hoy quizás dirá que están cerca de su peak para soñar con clasificar a copas internacionales. Si admira a Rueda, todo es posible", agregó.

Finalmente, tuvo palabras para el que fue escogido como la figura del partido: Israel Poblete. "Escogieron como figura del partido a Israel Poblete. Ganó 7 de 15 duelos. Perdió 27 veces la pelota. Eso es la U de Chile hoy. Irregularidad y nadie destaca", sentenció.