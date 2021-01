Peligra el torneo: Estadios de fútbol serán usados como vacunatorios masivos

La iniciativa planteada por el Gobierno buscará utilizar los estadios de fútbol, medida que golpearía a gran parte de los equipos de Primera División.

Un complejo desenlace podría tener el Campeonato Nacional 2020 tras el arribo de las dosis de vacunas Sinovac a nuestro país. La implementación de la vacuna podría paralizar nuevamente el fútbol en algunas canchas del país. Esto porque el Gobierno anunció que buscarán espacios libres de aglomeraciones para llevar a cabo el plan de vacunación masiva, y los alcaldes de distintas comunas ofrecieron los estadios para dar lugar al plan.

Así, uno de los primeros recintos confirmados fue el Estadio Bicentenario de La Florida. En dicho recinto se acomodarán 90 vacunatorios para dar inicio al proceso a partir del próximo miércoles 3 de febrero, lo que durará hasta, al menos, comienzos de abril.

En caso de confirmarse más reductos en los siguientes días, situación que provocaría un retraso en el Campeonato Nacional. Esto afectaría de manera directa a los jugadores que terminan su contrato a fines de febrero.

En diálogo con En Cancha, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, confirmó la noticia que afectaría directamente al tramo final del campeonato. "Hoy día como alcalde ordené la toma del control del Estadio Municipal de La Florida dada la emergencia sanitaria que estamos viviendo y porque se inicia el plan de vacunación en pocos días", explicó.

De igual manera, señaló que Audax Italiano, equipo que ejerce su localía en dicho estadio, ya está informado del panorama. "La mañana de hoy se notificó al club, que ha estado a la altura como nosotros esperábamos. Hemos tenido diferencias en otros momentos, pero en esta oportunidad se han puesto muy generosos con esta causa", detalló.

Ante la inquietud en el equipo itálico por el partido contra Deportes Iquique, que debía jugarse el 6 de febrero en el Estadio Bicentenario, el presidente sacó la voz. Lorenzo Antillo, reconoció a En Cancha que siguen a la espera de información oficial por parte de las autoridades. "Por ahora no tenemos considerado ir a otra cancha a menos que haya una orden del Gobierno".

Finalmente, Carter hizo énfasis en que es un tema que aún no está completamente sellado. "Tenemos claro que hay un tema con el fútbol y no queremos perjudicar a nadie, pero no hay prioridad más alta en la República que salvar vidas rápidamente", concluyó.