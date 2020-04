Pedro Ruminot 'repasó' a los dirigentes de Colo Colo por conflictos de sueldos con el plantel

No puede ser que una empresa que maneje tanta plata no pueda sostener los sueldos de dos o tres meses, detalló el comediante nacional.

El humorista triunfador de Viña del Mar 2020, Pedro Ruminot, habló con Radio ADN sobre la contingencia y la situación que vive Colo Colo con el tema de los sueldos.

El comediante comentó que ha pensado en realizar rutinas vía streaming como algunos de sus colegas, aunque consideró que no estaría preparado.

“No me atrevo porque yo los veo y los veo nerviosos porque estas en la casa. Estás sin público y no tienes el feedback de la risa, el aplauso. Yo colapsaría”, explicó.

Además, aseguró que el rubro va a sufrir y será difícil reinventarse. “Todos tienen que buscar la forma de hacer algo distinto. Varios no se van a poder reinventar porque generalmente en el mundo artístico, muchos solo se dedican a hacer una cosa y la hacen bien“, reiteró.

Por otra parte, comentó la problemática que se vive en Colo Colo, club del cual es hincha, indicando que estaba del lado de los jugadores.

“Me parece que los jugadores tienen la razón. Blanco y Negro quiere rehuir de sus responsabilidades. No puede ser que una empresa así de grande que maneje tanta plata, no pueda sostener los sueldos de dos o tres meses“, afirmó Ruminot.

Debido a esto, recordó que la carrera de los jugadores es corta y si bien sus sueldos pueden ser altos terminan jubilados jóvenes.

“Son sueldos altos, pero la vida laboral es súper corta”. Por último, respecto de las críticas a Esteban Paredes, el artista recalcó que Colo Colo nació de una huelga similar. “Creo que los jugadores son muy importantes en la historia de un club, más no los dirigentes”, cerró.