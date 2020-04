Morales reiteró su pasión por la U y explicó cómo se dio el arribo al Cacique.

“Me costó. No mucha gente sabe que cuando me abren las puertas de Colo Colo yo estaba en Concepción y con mi mujer ese día viernes estábamos súper tristes, en el sentido de cómo le iba a hacer eso al club que me dio la oportunidad de jugar un equipo grande y que yo había sido feliz en la U”, aseguró el volante en conversación con REDGOL .

Agregó que “mi mujer me dijo: llama mañana temprano a la U y diles que tienes la opción de Colo Colo y que hagan algo. Mando mensajes a la gente de la U y les digo que ojalá puedan hacer algo, porque quería quiero seguir jugando. En la tarde me responden que muchas gracias, pero no podían hacer nada. Por eso me quedo tranquilo, porque yo traté de volver a la U, no me abrieron las puertas y firme en Colo Colo”.

Sobre sus corto paso por el Popular, aclaró que:

“Me llevé la grata sorpresa que todos en el club me recibieron de buena forma, los hinchas y mis compañeros se dieron cuenta que a pesar de ser hincha de la U dejaba el cien por ciento. Las lesiones me jugaron una mala pasada. Después seguí entrenando en Colo Colo porque me abrieron las puertas y mis compañeros me decían que me aceptaban para seguir entrenando y no estar solo en un gimnasio. Me hicieron partícipe de todas las cosas, incluso de la fiesta del título, pero no fui por respeto. Les agradezco el trato positivo”, contó.

Para cerrar, aseguró que: “pero nosotros somos todos hinchas de la U. Mis hijos, mi señora, mi viejo, mis suegros. A todos los hice hinchas de Universidad de Chile. A mi mujer le pedía que por favor fuera al estadio cuando jugaba en Colo Colo y no iba. A mi hijo nunca le compré la camiseta de Colo Colo, no la quería porque es de la U. Tengo la ilusión de jugar ahí alguna otra vez”.