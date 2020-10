Pedro Morales pidió el regreso a La Roja de histórico jugador

Pedro Morales expresó, en la previa del duelo ante Colombia, que le gustaría volver a ver en la Selección Chilena a histórico delantero.

En pocas horas más Chile recibirá a Colombia en el Estadio Nacional en un duelo válido por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará desde las 21:30 horas, y los dirigidos de Reinaldo Rueda quieren dejar sus primeros tres puntos en casa.

La última victoria del combinado nacional ante los cafeteros en Santiago data del 10 de septiembre de 2008, por las eliminatorias rumbos al Mundial de Sudáfrica 2010. En ese entonces, el equipo comandado por Marcelo Bielsa aplastó a los colombianos por 4-0, con goles de Gonzalo Jara, Humberto Suazo, Ismael Fuentes y Matías Fernández.

En cancha también estaba ese día Pedro Morales. El ex Universidad de Chile conversó con Deportes en Agricultura y se la jugó pidiendo el regreso de uno de los goleadores de esa noche.

“He visto harto fútbol en Chile y a “Chupete” (Suazo) lo veo súper bien. Es verdad que faltan jugadores de recambio en la delantera, los otros entrenadores han intentado llevar a jugadores que no han resultado”, señaló.

El ex jugador de Colo-Colo insistió:“Llamen a “Chupete”… Está flaco, se mueve bien; está jugando muy bien pese a la campaña de La Serena. En probar no se pierde nada“, manifestó.

“Quizás hay varios, pero no al nivel de los que estamos acostumbrados en la Selección. Hay algo en sus carreras que no logran explotar, tampoco aprovechan las oportunidades. Puede que falte algún delantero con poderío ofensivo, pero confiamos en Edu (Vargas), Alexis… Hay que pensar en los que están”, concluyó.