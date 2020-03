El mediocampista formado en Colo Colo contó detalles de su cuarentena en Emiratos Árabes.

La propagación del coronavirus tiene paralizado a todo el mundo del fútbol, la crisis sanitaria afectó a casi todo el planeta. Esteban Pavez lo vive en primera persona en Emiratos Árabes, donde el fútbol lleva suspendido casi un mes, así como también otras actividades de la sociedad.

“Se paró la liga el 15 de marzo y dijeron que un mes se iba a parar acá. Nosotros llevamos ocho días sin entrenar y supuestamente el domingo teníamos que volver, pero todavía no se confirma nada. Yo creo que se va a extender una semana más, porque hace dos días que se cerró todo, los malls, las playas, las discos, pubs y todo eso”, dijo en conversación con el sitio DaleAlbo.

Además, aseguró que “nos dejó una pauta, nos mandan trabajos todos los días por whatsapp, donde el preparador físico hace vídeos y uno los tiene que hacer en la casa. También está el cuidado con las comidas y ese tipo de cosas, pero es prácticamente eso”.

Sobre el manjeo de la crisis en medio oriente, explicó que: “Acá en Emiratos ha sido bastante lento el tema, esta última semana se empezó a prevenir un poco más cerrando todo, especialmente los malls porque aquí está el más grande del mundo. Mi hijo no va a la escuela desde el 5 de marzo y supuestamente tiene que volver el 8 de abril, pero yo creo que no va a ser así. El país está parado casi completo, están abiertos sólo los supermercados, farmacias y algunos trabajos”, agregó.

"Es una situación especial y bastante extraña, obviamente me gustaría estar en mi casa con los de uno. Pero acá estoy con mi señora y mi hijo, al final ellos son mi familia, así que dentro de todo estamos bien aquí, pero obviamente me encantaría estar en mi país. Creo que se ha manejado bastante lento el tema en Chile. Han ido de menos a más de a poco, están empezando con siete comunas en cuarentena, pero creo que debieron ser todas las comunas de Santiago o Chile en cuarentena dos semanas para parar un poco el tema, aunque no soy quién para decir eso. Sería lo mejor que estuviera todo Chile en cuarentena como lo está haciendo todo el mundo”, sentenció.