Paulo Garcés lanza duro mensaje en contra del Gobierno de Boric

Paulo Gárces, actual arquero de Deportes Valdivia contó en sus redes sociales que sufrió un intento de robo de su camioneta a la salida de un restaurante en Pucón. El ex golero de Colo Colo lanzó un duro mensaje al gobierno chileno.

“Vi que la puerta estaba abierta, lo encontré raro (...) me acerco y sale un tipo desde adentro de mi camioneta”, comenzó el arquero. “Yo estaba con mi hijo Valentino en brazos, y con Paulo y Benjamín al lado”, agregó en un video de Instagram.

El deportista chileno increpó al malhechor y el ladrón señaló que se había equivocado, “ahí me acerqué con Valentín en brazos y él me sacó un fierro, como estaba oscuro no sé si era un cuchillo o destornillador, pero era con filo. Yo me alejé y ahí el tipo arrancó en su auto”, agregó.

Pide más seguridad

“La delincuencia está en todos lados, es una locura”, comentó.

El arquero terminó mandando un mensaje a las autoridades. “Uno ya no se puede callar más, hay mucha delincuencia, de verdad paremos un poco. Los mandamases del país, por favor hagan algo (...) Este país está cada día peor, entre cada día que pasa, más delincuencia hay”, agregó Paulo Garcés.

Paulo Garcés fue tendencia en las distintas redes sociales.

“Si yo no hubiese estado con mi hijo, esto no lo podría contar. Creo que hasta le di un poco de pena al tipo. Por estar con mis hijos al lado, él no me apuñaló o no me pegó”, terminó diciendo Garcés.

En lo futbolístico, Paulo Garcés se está recuperando de una dura lesión: “En estos momentos tengo 12 pernos en el brazo con dos placas de titanio que envuelven a cada hueso que se rompió. Tengo seis pernos por cada placa, permanentes, de por vida“, comentó hace un mes.