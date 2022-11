Paulo Díaz y La Roja: "Me siento uno de los referentes"

El defensor de River Plate aseguró que se ha encargado de guiar a las nuevas generaciones que se han sumado a la selección chilena.

Paulo Díaz volvió a pisar suelo chileno para disputar el duelo amistoso entre Colo Colo y River Plate en Viña del Mar.

Díaz deberá integrarse a los trabajos de la selección chilena para preparar la próxima fecha FIFA ante Polonia y Eslovaquia.



"Tengo grandes expectativas de estos amistosos que vienen y con las ganas de hacerlo lo mejor posible siempre por la selección", reveló en conferencia de prensa.

"La verdad es que me siento uno de los referentes de la selección. Esto es durante los años, he agarrado experiencia y siempre he estado en las nóminas. Hoy en día me toca asumir ese rol con los más grandes y guiar a los que vienen de nuevas generaciones para que estén a la altura de todos", aseguró el formado en Palestino.