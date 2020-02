El "Flaco" se presentará en el Festival de Viña del Mar el jueves 27 de febrero, cerca de las 23:00 horas de Chile, luego de la presentación de Maroon 5.

El humorista también se refirió a la actualidad del equipo de sus amores: “me gustaría que mi Colo Colo salga de donde está. Yo creo que se apuraron mucho en sacar al ‘comandante’. Los procesos son lentos, ¿O tu crees que esta rutina que voy a hacer la hice ayer? Lamentablemente el ‘profe’ ya no es de la institución, hay que dar vuelta la pagina, y ahora esperar que llegue a un buen ‘profe'”, dijo.

“Es mas fácil echar a uno que a 11, pero los jugadores tiene que también poner y plasmar lo que queremos en Colo Colo. Me gustaron los refuerzos, los he visto bien, pero a mi me gustaría más cantera, porque si vamos a perder, que al menos sea con los de la casa”, complementó el ‘Flaco’.

También tuvo palabras para el nombre de Lasarte como candidato a la banca alba:

“si un jugador de la U termina su contrato y se tiene que ir a jugar a Colo Colo, el tiene que hacerlo, eso es profesionalismo. Si viene (Martín) Lasarte, que la haga, que sepa que Colo Colo tiene que jugar para adelante. Ojalá que se arreglen las cosas en el camarín. Hay que hacer una autocrítica, la humildad y el profesionalismo es la clave”, cerró Vásquez.