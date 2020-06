El Pato Yáñez recordó la Copa Libertadores de 1991 y se refirió a su paso de Universidad de Chile a los albos.

El pasado 5 de junio se cumplieron 29 años de la obtención de la Copa Libertadores de Colo Colo, y el ahora comentarista deportivo analizó aquella copa:

“Es una fecha muy importante, ya que es el último momento donde todas las camisetas y todo el país estaba pendiente de Colo-Colo. Tengo un recuerdo muy maravilloso de llegar a un grupo de jugadores fenomenales y de tantas cosas que uno aprendió . Yyo sentía, claramente, que ya existía la confianza de que este grupo podía ganar la Copa Libertadores de América”, dijo el ex delantero en diálogo con el sitio oficial de Colo-Colo.

Previo a su llegada a Colo Colo, el “Pato” estuvo en la U y reveló que cuando llegó a Macul “existieron las bromas típicas, pero conocía a varios del grupo, a los referentes. Lizardo Garrido y Raúl Ormeño me recibieron bien. Al principio fueron las bromas en el bus, de que me había equivocado, pero todo en un ánimo súper positivo. Inclusive, Del hincha de Colo-Colo, nunca sentí un reparo por venir de la U, nunca”.

Sobre Mirko Jozic, Yáñez indicó que era “un seco tácticamente. Un hombre que se adelantó a los sistemas tácticos que hoy en día se ven y un técnico que tenía una clara lectura de los rivales. Eran charlas muy cortas las de Mirko, era muy concreto, entregaba lo global, línea por línea, luego individualmente. Era una persona muy humana y sabía cómo mantenernos concentrados, mentalizados”.

“Si no hubiese jugado en Colo-Colo no tendría el cariño, el afecto, admiración y respeto que tengo hoy en día. Estuve lesionado todo el año, me lesionaron entre el (Eduardo) “Lalo” Vilches y el (Raúl) “Bocón” Ormeño, después que me recuperé, jugué a buen nivel y me quedó claro el mensaje, ya que hasta el día de hoy lo recuerdo”, agregó.