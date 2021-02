El Pato hizo un "frío" análisis de la salida del Tanque en el programa de Deportes en Radio Agricultura.

Todo el mundo del fútbol reaccionó a la polémica salida del último ídolo del Cacique.

"A mi me parece que hace bien Colo Colo, lo que me extraña es que Esteban no se de cuenta. Nadie va a dejar de querer a Paredes. Paremos el escándalo". comenzó diciendo Yáñez.

Agregando que "el problema es que un tremendo jugador como él, no está para ser competitivo".

Para el Pato, el problema lo creó el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el que quedó preso de sus propias palabras.

"Es normal que quiera seguir jugando, es su pasión, pero en el plano competitivo hay que ser riguroso. El problema radica en que Mosa dijo alguna vez que Paredes se debe retirar cuando él quiera", cerró.