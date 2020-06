El ex puntero de los albos analizó el conflicto entre los jugadores y Blanco y Negro.

Mientras el fútbol chileno ya comienza a pensar en un eventual regreso a las prácticas de los equipos nacionales, en Colo-Colo las cosas no están para nada tranquilas, las diferencias entre el plantel y ByN por el tema del reajuste de los salarios todavía sigue vivo.

Patricio Yáñez, mostró su opinión sobre este problema en su espacio en Deportes en Agricultura, donde manifiesta su pesimismo por solucionar el conflicto:

"Lo que hay que tener claro, tanto los que están en la mesa de dirigentes y los jugadores, es que Colo Colo interesa, es la institución. Yo no creo que vayan a tener posiciones en el retorno al fútbol de no entregar el máximo, por parte de los futbolistas y los dirigentes de Blanco y Negro de no entregarles las comodidades y beneficios al futbolista, eso sería impresentable también", expresó.

En esa misma línea, el ex campeón de la Libertadores agregó que "siento que el discurso que va a venir, cuando Anibal Mosa los junte y les diga ‘muchachos, que siga la relación como sea, como está, pero lo más importante es Colo Colo y la institución’. El quiebre es total y yo no sé cómo se arreglará, salvo que Paredes se junte con Mosa y lo lleve un día al vestuario, entremedio de un asado, la cuestión se puede arreglar, pero lo veo complicado".