El ex delantero de la selección chilena analizó el negro panorama de Mario Salas en Macul.

El mundo del fútbol analiza el pésimo momento que vive el Comandante en Colo-Colo. Los distintos medios de comunicación que cubren el campeonato nacional hacen eco de la mala campaña del Popular.

Patricio Yáñez cree que si los albos vuelven a perder dos partidos más, tendrían nuevo técnico:

“Colo Colo Llega a perder los dos partidos que vienen del campeonato local y no estará más. Sigo pensando que el final de febrero y los partidos de Copa Libertadores es el plazo que le queda a Mario Salas en el cargo”, expresó en Radio Agricultura.

Para finalizar agregó que “el primero que sabe que está en la pitilla es Mario Salas. No puede estar todas las semanas diciendo en rueda de prensa que no se la puede. No ha conseguido nada de lo que uno esperaba, eso es una realidad”, cerró.

