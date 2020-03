El Cacique tras la salida del Comandante mostró otra actitud en la cancha, dejando atrás las pésimas presentaciones en el torneo nacional.

Colo-Colo volvió al triunfo, el Popular ganó dos partidos seguidos, uno por el torneo chileno y otro por Copa Libertadores. Esta nueva actitud, llamó la atención de Patricio Yáñez, quién en su espacio deportivo de Radio Agricultura, analizó el despertar albo:

"Me llama la atención que ahora todos quieran participar o hablar, ahora todo el mundo quiere sacar la voz. Eso indica que la relación con Mario Salas no era buena, el jugador no entendía lo que quería futbolísticamente. Como dice Esteban Paredes, los técnicos se van por los malos resultados y eso pasa porque los jugadores no funcionan", comentó.

Para el ex delantero de Colo-Colo y Universidad de Chile, la actitud del equipo cambió tras la partida de Salas: "Estos equipos en varias oportunidades quedan al margen de la responsabilidad. Entiendo al hincha, que idolatra a los jugadores, pero no hay que dejar de mencionar que tras la salida de Mario Salas los jugadores aportan más. hay una entrega que aportan porque hay otro técnico, corren más, ponen otra cara, el plantel le está poniendo más", cerró.