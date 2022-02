Patricio Yáñez se lanza con todo en contra de Colo-Colo

El ex seleccionado nacional sacó la voz en su programa de Deportes en Agricultura para responder a las palabras del lateral del Cacique Óscar Opazo, quien señaló que ante La Serena el árbitro dejó jugar con pierna fuerte, y se mostró molesto por sus declaraciones disparando a los jugadores que, "dejen de llorar", reclaó el Pato.

Además, dijo que: "el árbitro no influyó en el resultado final, pero en el trámite creo que dejó jugar mucho con pierna fuerte, muchas faltas que no cobró y que eran evidentes, y eso nos hizo irnos calentando un poquito". Lo que indingó a Patricio Yáñez.

Estamos tan acostumbrados a jugar entre algodones, de andar con la almohada metida en la cabecita cuando te caes, simulando, exagerando, pero yo en ningún caso vi que el árbitro haya dejado pasar patadas. Dejó jugar, alguna vez que tengamos un roce, dejen de llorar jugadores”, disparó el comunicador.

En la misma línea, dijo que: "hubo 15 faltas de Serena y 13 de Colo Colo, pero yo no vi en ningún caso patadas descalificadoras ni nada".

Sobre Opazo, cree que: "no va a contradecir al técnico, si el técnico dice que el árbitro influyó y dejó jugar".

"Es un discurso, se puso el cassette nomás como dicen los argentinos, y no me parece. Esto parte de la cabeza del técnico, ya otra vez lloriqueando con que el árbitro dejó pegar, yo no vi ningún patadón que no haya cobrado el juez del compromiso”, concluyó

