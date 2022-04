Patricio Yáñez pide la salida de Cristián Paulucci de la UC

El ex jugador durante el programa de ESPN F90 Chile, apuesta por una pronta salida del entrenador cruzado Cristián Paulucci y que es una situación que no dependerá de lo que pueda ocurrir en Copa Libertadores.

“Yo no sé si ese es el motivo, pero en los bajos rendimientos individuales que ha tenido Universidad Católica, me parece que independiente de lo que pueda pasar mañana, lamentablemente Cristián Paulucci tiene en el horizonte la salida de Católica”, comenzó diciendo.

"Te empieza a llegar información y se dice que él (Paulucci) está completamente aislado de los jugadores o aislado con los jugadores. No existe el dialogo, no existe aquella conversación, no existe esa unión que por algún momento mantuvo”.

Finalmente, expresó que “Como bien lo decía Dante (Polic) y lo dijo al final del partido ya no le estoy entrando al jugador, y cuando tú ya no le estás entrando al jugador ya es un tema prácticamente sentenciado en término de la reacción”.