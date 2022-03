Patricio Yáñez le lanzó potente advertencia a Santiago Escobar

La U llega al superclásico de este domingo con dos derrotas seguidas, ayer fue ante O'Higgins y anteriormente ante Ñublense.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez analizó lo que será el encuentro en tre albos y azules, El ex jugador le mete toda la presión a los universitarios.

“Yo creo que el clásico, dependiendo cómo se juegue, puede marcar, puede dejar huellas. Si pierdes el clásico y después no recuperas tampoco, yo creo que tanto en Colo Colo como en la U los técnicos tambalean”, aseveró.

El ex seleccionado nacional, comenta que: “si pierde Colo Colo y después sigue perdiendo, lo pongo en ese escenario negativo… Y claramente Escobar no tiene el mismo crédito que Quinteros, no tiene ese respaldo. Puede quedar tambaleando el técnico de la U si pierde mal frente a Colo Colo el domingo, de todas maneras”.

Los azules cayeron ante O'Higgins.

En la misma línea, Yáñez manifestó que “esto lo decía Guardiola ayer, que alababa todo lo que era el maestro Bielsa, pero concluía que los técnicos se deben a los resultados, y es algo que existe en todo el mundo. Quién iba pensar que por malos resultados, por mal juego, iban a cascar a Marcelo Bielsa, nadie”.

Por último, Patricio Yáñez sentenció que “si esto lo pones en la balanza, si Universidad de Chile pierde mal Santiago Escobar lo va tener mucho más complicado en el futuro”.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.