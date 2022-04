Patricio Yáñez lanzó dura advertencia a Javier Castrilli

Después del terremoto que sacudió al fútbol chileno con respecto a despidos en el referato nacional Patricio Yáñez usó su espacio en Deportes en Agricultura.

El ex seleccionado nacional sacó la voz: “quiero pensar que su decisión forma parte una reestructuración. A Castrilli se le han dado atribuciones para mejorar el arbitraje nacional, y si eso en términos de salida de los árbitros obedece a este plan que tiene Castrilli está bien, estamos de acuerdo"

El Pato indicó que: "pero si esto es una represalia Castrilli tiene que tomar el próximo vuelo para Argentina e irse del país y yo creo que casi lo mismo Pablo Milad"

Además, aseveró que: "no puedo entender que aún la ANFP no de la cara en este tema. Ante una denuncia, anónima o no como dijo Castrilli, pero que después ya han ido apareciendo algunas caras, ¿y no tomar parte en esto? ¿Qué no dejen hablar a Castrilli? Eso me genera dudas”.

“Si hay una cuestión acá de pasar la factura con prácticas antisindicalistas, como ocurre muchas veces en nuestro país y en el fútbol, yo creo que es impresentable si es que es así. No hablan además, no dan la cara, es súper fácil así”, concluyó.

Tras eso, Cristián Caamaño también sacó la voz y se lanzó con todo. "Hasta ahora han habido tres situaciones gravísimas este año. La primera es la denuncia que hizo la revista Tribuna Andes con respecto a lo que ocurrió en el famoso partido de la promoción, el penal de Copiapó con Huachipato donde se revelan audios de una instrucción proveniente de Santiago y que sí o sí había que mantener la decisión del penal de Huachipato", partió.