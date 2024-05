¡Enojo total! Patricio Yáñez explotó con gol de Fluminense a Colo Colo

Durante la jornada de ayer, Colo Colo sufrió una dolorosa caída por la cuenta mínima ante Fluminense en condición de local. Todo esto por la cuarta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores. Si bien los albos tuvieron el protagonismo por casi todo el encuentro, los brasileños encontraron el gol en una de sus únicas aproximaciones a la portería rival.

Con este mal resultado en condición de local, el cacique comienza a poner en peligro su clasificación a la próxima fase de la Copa Libertadores. Esto ya que tras la derrota de ayer, los albos cayeron hasta el tercer puesto de su grupo con cuatro unidades, donde son superados por Cerro Porteño con cinco puntos y Fluminense como líder con ocho unidades.

Uno que lo pasó bastante mal durante el partido de ayer por Copa Libertadores fue Patricio Yáñez, el histórico exjugador de Colo Colo explotó tras la anotación conseguida por Fluminense, esto ya que los albos desperdiciaron varias chances de ponerse en ventaja, mientras que el rival aprovechó practicamente la primera que tuvo.

Todo esto ocurrió a través de la transmisión de Radio Agricultura, donde Patricio Yáñez se encontraba comentando el encuentro. Pero al momento del gol, el exjugador albo no pudo aguantar la rabia por todo lo que ya hemos mencionado y explotó al aire tras la anotación de Fluminense, dejando salir todo su descontento.

En definitiva, el ex Colo Colo señaló que, "La c… que tienen estos brasileños, lo tengo que decir, jugando mal, no han jugado el partido, Colo Colo es superior, pero yo sé que el fútbol tiene esto. Lo habíamos dicho, Fluminense es un equipo ratón, un equipo de mierda. No, sabes que más, me voy a dormir mejor", señaló Patricio Yáñez.