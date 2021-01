Patricio Yáñez en llamas: "Lo de Quinteros no es un Pato Yáñez"

El autor del mítico “Pato Yáñez”, el ex futbolista Patricio Yáñez, se refirió al polémico gesto del técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros.

Colo-Colo no consigue estar en calma en el Campeonato Nacional, a pesar de que ahora han obtenido buenos resultados. Los albos ganaron su último encuentro ante Deportes Antofagasta este domingo, donde se impusieron por 1-0 en un sufrido e intenso partido jugado en el Estadio Calvo y Bascuñán.

Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por la expulsión del entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros. Esto porque el argentino-boliviano discutió con el delantero del cuadro Puma, Carlos Muñoz, a quien le hizo un obsceno gesto llevándose las manos a los genitales.

El estratega del Eterno Campeón recibió tarjeta roja, y terminó viendo el encuentro desde las tribunas del estadio. Una vez finalizado el partido, con los ánimos más calmados, el entrenador se disculpó por su actuar grosero, y afirmó que fue producto de persistentes provocaciones del equipo de Héctor Tapia. "Me arrepiento profundamente de haber hecho lo que hice", expresó.

El gesto, por lo demás, es muy similar al que realizó el ex futbolista chileno, Patricio Yáñez. El ‘Pato’, se enfrascó en una discusión con la barra de Brasil en el Estadio Maracaná, a quienes insultó creando el famoso “Pato Yáñez”.

“Me di cuenta (de los memes), la mano venía fea… no la mano de Quinteros, sino para mí”, aseguró el propio Patricio Yáñez esta mañana. El ex jugador chileno aprovechó su espacio en Deportes en Radio Agricultura para hablar al respecto.

Al ser consultado sobre el obsceno gesto del estratega del Cacique, y si este puede ser comparable con el suyo, el ex delantero albo responde sin dudar.“Para nada (lo de Quinteros no es un Pato Yáñez)… y no me gusta la cuestión”, señaló.

Con respecto a lo mismo, el periodista Manuel de Tezanos también opinó al respecto. El comunicador expresó que “lo que hizo Gustavo Quinteros no es un Pato Yáñez, es otro gesto técnico. Parecido, pero no igual”.