Patricio Yáñez dispara sin filtro: “Colo Colo ya es campeón”

El comentarista de radio Agricultura, Patricio Yáñez, señaló que los albos “ya agarra la oreja de la nueva copa” tras lo mostrado en el triunfo ante la UC.

Colo Colo dio un tremendo paso para ser campeón del Campeonato Nacional tras vencer por 2-1 a Universidad Católica. Con dicho triunfo, le sacó cinco puntos de ventaja a los “Cruzados” en la tabla y se mantienen como el principal candidato a quedarse con el título. Y Patricio Yáñez ya lo da por hecho.

Y es que el panorama para el ex futbolista albo es muy alentador para el “Cacique” en las seis fechas que quedan. Y es que el actual comentarista deportivo no duda al momento de reconocer que el equipo de Gustavo Quinteros será quien grite campeón al terminar la temporada.

Por eso, utilizó su espacio en el programa Deportes en Agricultura para reflexionar sin titubear sobre lo que viene para el “Eterno Campeón”. "Yo creo que Colo Colo ya es campeón ya. Pasó la valla del equipo más complejo que tenía en el calendario".

"No creo que Colo Colo vaya a tropezar otra vez, como le pasó ante equipos de menor envergadura. Pero por el carácter que tuvo en la segunda mitad, yo creo que ya agarra la oreja de la nueva copa", destacó el ex mundialista.

Con respecto a la UC, el “Pato” piensa que no estuvieron a la altura para el partido jugado en el Monumental, sobre todo considerando que era su opción para ser líder. "No se generó muchas oportunidades pero este es un partido de campeonato, por eso no puede esperar uno que sea el mejor", complementó.

Colo Colo chocará este jueves ante Audax Italiano y después lo hará contra Santiago Wanderers y Melipilla en las próximas dos semanas. Partidos que serán vitales para ratificar su chapa de favorito y acercarse cada vez más a la estrella 33.