Patricio Yáñez dice que la U ya no mete miedo como Colo-Colo

Patricio Yáñez, histórico ex jugador de La Roja de todos, Colo Colo y Universidad de Chile, alabó el trabajo de los azules en la primera mitad ante Unión Española, pero recordó las polémicas palabras de Rodrigo Piñeiro en la previa del duelo.

“Se aleja del fantasma, del descenso. Me encantó el primer tiempo de la U, el segundo fue más normal. No puede quedarse con 45 porque el segundo la verdad mostró otra cara, otro rostro, pero ya avanzó contra un equipo de envergadura que, independiente de los últimos resultados, le hizo tremendo partido, lo superó y me parece que es una muy buena noticia para el hincha azul”, aseguró Patricio Nazario.

Yáñez se dio un momento para hablar de todo lo que ocurrió con los dichos de Piñeiro en la previa: “No metan al terreno de lo netamente futbolístico lo de Piñeiro, porque no hizo nada grave. El jugador a veces piensa mal y con lo que dijo el atacante de Unión es cierto y con respeto, si la U ya no es Colo Colo, no te pega de entrada como que es un tremendo equipo si ha venido de tumbo en tumbo y lo que él dijo es una radiografía del momento”.

“Me gusta que López esté ordenando al equipo y haya tenido 45 minutos, para mí gusto, de muy buen nivel”.