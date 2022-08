Patricio Yáñez dice que la U juega mejor con Diego López

El ex seleccionado nacional valoró los primeros 20 minutos de la Universidad de Chile ante Colo Colo es por eso que el Pato cree que con Diego López el elenco universitario ha ganado más orden.

"Yo creo que a esta altura cuando uno no ve funcionamiento lo primero que mira es la continuidad del DT, esto lo vimos con Escobar (Santiago) y con otros técnicos y la verdad que López con lo que tiene no ha movido la aguja, pero creo que la U hoy está más ordenada", aseguró el ex futbolista.

"El otro día le hizo partido a Colo Colo, la U no hizo un mal partido y se vio mal Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Gabriel Suazo y Óscar Opazo. No fue como el segundo tiempo que el Cacique le podría haber metido dos o tres goles más, pero ojo no fue tan malo lo de la U", sentenció Yáñez.