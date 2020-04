El ahora comentarista vino en auxilio del jugador de Universidad de Chile, atacado en redes sociales luego de la filtración de unas fotografías en las que aparece con la camiseta de Colo Colo.

"Nunca llegué al club (la U) diciendo que era hincha o alguna cosa por el estilo. Sí con mi postura humilde tratando de aportar mi granito de arena a jugarme mi opción y conseguir cosas importantes. Tampoco llegué diciendo que era hincha de Colo Colo, que no lo soy. Sí dije que tantos años en un club como Unión Española, pasando tantas cosas, uno se termina enamorando y haciéndose hincha. Eso es porque en Unión Española jugué ocho o nueve años, no es menor”,fueron los descargos de Pablo Aránguiz.

"Son cuestiones que no entiendo. Yo lo viví en carne propia, todo el basureo que hubo conmigo fue demasiado y eso yo no lo permito. Un jugador que está en Colo Colo puede pasar a la U o al revés en la medida de que no exacerbe en algún minuto la rivalidad, ahí está el tema", reflexionó Yáñez.

Según Pato Yáñez, las palabras pueden complicar a un jugador: "Es la posición que tiene a veces un jugador en un equipo de mayor convocatoria. Lo piensan o lo sienten, pero no miden que son profesionales, (y dicen) que 'yo jamás jugaría acá' o 'yo por ningún motivo'".

"Hay una serie de posiciones que son más bien tribuneras y que ayudan en ese momento a sostenerse de mejor forma, pero a la larga el futbolista debe ser profesional, independiente de lo que tenga su corazón", señala el ex mundialista chileno.

Finalmente, Yáñez pide mesura: "Todos desde niño abrazamos una camiseta y eso no tiene por qué invalidar, si un jugador que es hincha de Colo Colo, la U o la UC, la posibilidad de jugar en el archirrival", completó.