Patricio Yáñez defiende a Maximiliano Falcón tras lesión de Dixon Pereira

Este fin de semana, Colo Colo debió visitar a Coquimbo Unido en una nueva fecha del Campeonato Nacional. El partido terminó en un empate sin goles, pero también se dio una gran polémica que sigue causando reacciones. Todo ocurrió cuando Maximiliano Falcón tuvo un cruce en el aire con Dixon Pereira, debutante en el cuadro pirata, provocándole una dura lesión.

En definitiva, el defensor de Colo Colo saltó a la disputa del balón, pero golpeó al canterano de Coquimbo Unido con sus rodillas, esto provocó que el joven jugador tuviera que abandonar el terreno de juego a pocos minutos de haber ingresado. Luego de entregar grandes muestras de dolor, Dixon Pereira debió ser trasladado a un centro asitencial para ser tratado.

Luego de todo esto, Maximiliano Falcón recibió una gran cantidad de críticas por haber provocado esta dura lesión en el joven canterano. Sobre todo porque ni siquiera vio la tarjeta amarilla tras la acción. Pero ahora, Patricio Yáñez salió en defensa del central de Colo Colo en medio de toda la polémica.

En conversación con Radio Agricultura, en su calidad de comentarista, Patricio Yáñez señaló que, "Yo creo que lo que hizo Falcón es imprudente igual, ameritaba al menos tarjeta amarilla, y claro, las consecuencias son posteriores, el jugador abandona la cancha no con un corte", señaló el ex seleccionado nacional.

Pero por otro lado, también habló a favor de Maximiliano Falcón. "Yo nunca he visto a Falcón en acciones mala leche, lo que sí lo he visto es que se le suelta la cadena, ha tenido reacciones, respuestas, le contesta al técnico, es capaz de cualquier cosa pero de meter un planchazo así de mala leche no lo veo".