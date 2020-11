Patricio Yáñez crucificó a La Roja: "Parecían jugadores de Tercera"

El ex futbolista chileno, Patricio Yáñez, se refirió en duros términos a la Selección Chilena, que ayer perdió por 2-1 ante Venezuela.

Una amarga derrota consiguió ayer la Selección Chile en la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda venía de vencer a Perú por 2-0, pero no corrieron con la misma suerte ante Venezuela. A pesar de que en el papel La Roja era el favorito, el cuadro Vinotinto venció por 2-1.

La dura caída no dejó a nadie indiferente, y el mal juego mostrado por el “Equipo de Todos” molestó a varios. Ese es el caso de Patricio Yáñez, quien sintió la mala actuación del combinado nacional, y le dio con todo a Rueda.

"Esto no hace más que demostrar que, en todo este tiempo, Reinaldo Rueda no ha tenido la claridad para que uno identifique lo que hace Chile. Y rendimientos muy bajos de los futiblistas también", soltó el Pato en Deportes en Agricultura.

"Aqui hay una responsabilidad de Rueda, pero los jugadores también parecían de Tercera. Porque una cosa es cómo los distribuyes, las indicaciones que les das, y otra que no encaren nunca, que el pase se lo den al contrario o que necesiten mucha seguridad, que no hubiera ningún rival, para poder tener precisión", indicó el ex jugador de San Luis de Quillota.

Sobre La Roja, Yáñez explicó que "así como uno le carga la mano a Rueda como gran responsable, ayer los futboilistas fueron también grandes responsables de lo que no hizo Chile. No sólo rueda. El rendimiento de muchos jugadores estuvo bajo".

"Alexis (Sánchez) retrocede porque va a buscar el balón, porque nadie se lo da con ventaja y claridad. Hay que definir su posicion y Rueda tiene que abandonar los tres atacantes y buscar un 4-4-2, que permita que (Arturo) Vidal juegue por el medio, donde más daño hace", complementó.

Así, explicó que el puesto del Rey Arturo es importante para la faceta defensiva. "Si Vidal va por la izquierda y se cierra, deja solo a (Jean) Beausejour y empieza a tiritarle la pera a (Guillermo) Maripán, porque tiene que salir y queda expuesto", detalló.

"Yo creo que que dos líneas de cuatro te protegen más para estas oportunidades. Despues de que obtengas más resultados y de que el jugador comprenda, quizás puedas en la dinámica del juego legar a esos movimientos", agregó el ex Colo-Colo y Universidad de Chile.

"Si Reinaldo Rueda continúa al mando de la selección, tiene que cambiar los tres de arriba y jugar con cuatro en el medio y chao. Es lo que nos da seguridad, que te permite movimientos de cierre, que se juegue por dentro", concluyó.