Patricio Yáñez barre el piso con Ronnie Fernández

El Pato analizó el desempeño de los azules ante los Pumas y recalcó que no le gustó el actuar del ex Santiago Wanderers.

"Yo hasta el día de hoy no sé como Diego López quiere que juegue la Universidad de Chile, si va a ser defensiva, hay otros que dicen que son pragmáticos, hasta el momento no sé como establecer esa relación del pragmatismo cuando le llegan mucho, no tiene el balón y carece de profundidad. Lo sigue teniendo difícil la U", partió diciendo.

"Hay rendimientos bajísimos. Lo de Ronnie Fernández no basta solo con correr, meterle ganas y ser un hombre que apoya permanentemente, esto hay que jugar un poquito al fútbol, y digo un poquito porque la U juega poco, tiene poco la tenencia del balón y la verdad me preocupa el nivel de la U", cerró Yáñez.

El entrenador Diego López deberá hacer más de un movimiento en la delantera de la U en las siguientes fechas. A Cristian Palacios le restan dos partidos de castigo y Ronnie Fernández estará suspendido ante O’Higgins por acumulación de tarjetas amarillas.