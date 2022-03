Patricio Yáñez a Messi: "No vale nada, está completamente devaluado"

Patricio Yáñez criticó duramente la actuación de Lionel Messi en la eliminación del PSG de la Champions League, derrota dura ante el Real Madrid, duelo en el que el astro argentino no pudo marcar diferencias.

"No sé si lo hará o no, pero ¿verá los partidos que juega? ¿Tendrá la capacidad de ver partidos de cuando jugaba en Barcelona y verse ahora en una cancha de fútbol?", manifestó el delantero mundialista chileno en Deportes en Agricultura.

El Pato siguió reclamando: "si a Messi no lo viste jugar y aparece ahora, no lo compras por más de dos millones de dólares. No vale nada, está completamente devaluado. Podrá tener chispazos, pero estamos hablando del mejor jugador del mundo, que jugaba de Messi".

"Ahora lo ves en la cancha, se pone a mirar, de repente está con la vista perdida, no está feliz", concluye el ex jugador.

