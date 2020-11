El ex delantero de la selección chilena respondió a las palabras del portero.

En conversación con La Tercera, Herrera se refirió en duros términos respecto a Hernán Caputto y aseguró que "es el entrenador con menos carácter que he conocido. Pero a él siempre le hicieron la pega, se notaba mucho que las decisiones las tomaba la gente de arriba. Caputto era un títere, un tonto útil de Goldberg y Vargas, que lo usaban para hacer lo que se les cantaba".

Patricio Yáñez le respondió al ex capitán azul: “la verdad es que no me parece, se le pasa la mano a Johnny Herrera. Yo creo que tratar de ‘tonto útil’ a una persona no está dentro del vocabulario de Johnny, a quien conozco algo. Se excedió, claramente. Además, en la nota habla de ‘me dijeron esto’, ‘me dicen que esto’, ‘me dicen que es esto otro’. Ni siquiera él lo vivió, en varios de los temas que puntualiza”.

En la misma línea, agregó que “es de muy mal gusto tratar de ‘tonto útil’ a una persona que, por lo que yo entiendo, hay muchos jugadores de la U o un porcentaje importante que tenía una opinión distinta de Caputto”.