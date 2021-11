Patricio Yáñez, actual comentarista de Deportes en Agricultura criticó al jefe de los árbitros y pidió que aclare los dichos de Ramón Arias y Cristián Romero, sobre la situación del posible penal ante Universidad Católica.

El jefe de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno salió a explicar la situación y afirmó que nunca fue al camarín de Universidad de Chile para ratificar que sí fue penal de la Católica no cobrado por Julio Bascuñán. El ex réferi fue a saludar a jueces tras el partido y a la pasada le dio su "impresión" a Arias.

“Respecto de lo que andan diciendo, en qué cabeza cabe que puedo ir a un vestuario y a decir eso, con 44 años en el fútbol”, sostuvo Castrilli en conversación con Radio ADN.

"Lo que me queda es que si efectivamente dijo lo que dijo Arias. Eso es clave, porque en rigor si él le dijo al jugador de Universidad de Chile que consideraba que era infracción, que era penal... Te das cuenta. Hay un error del juez y de los hombres que están en el VAR", dijo el Pato Yáñez.

"Debe aclararlo porque es inapropiado. Un árbitro no puede entrar, es el presidente, el jefe, no puede andar por la zona de vestuarios y decirle al jugador en la cancha se equivocaron, fue penal o fue mano. No lo puede hacer Castrilli, no es un comentarista. Será muy atractivo y todo. Como decían, aclararme la situación de la jugada o si hay un criterio distinto, pero no es comentarista", reclamó el ex jugador.

Yáñez insiste en que se debe tener claro este punto cuanto antes: "Encuentro grave que no saliera. Lo encuentro mucho más grave en zona de camarines le diga a un jugador, sabes que se equivocó. El árbitro que designé se equivocó, fue penal. Eso es grave. Eso no corresponde", cierra.

💬 @Cachila_Arias “Castrilli nos dijo que fue penal. Después están los errores, pero deben ponerse los pantalones. Zampedri se apoya cuando voy a saltar. Hay que seguir dándole”. — Azul Del Alma 🦉 (@ADAInforma) November 7, 2021

