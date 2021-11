Patricio Yáñez pide duro castigo a la U por incidentes en Rancagua

Patricio Yáñez se lanzó con todo en contra de los hinchas y los organizadores del partido que terminó 2-1 a favor de Curicó unido sobre la U en la sexta región.

"Una vergüenza, me parece impresentable lo que hicieron los hinchas con algunos jugadores de la Universidad de Chile. Pudo haber terminado peor. Es algo que me imagino que la ANFP, el directorio y quienes corresponda tendrán que sancionar con todo el peso del rigor", cuenta Yáñez en Radio Agricultura.

"No sé si van a mirar para el lado, pero creo que hay imágenes, deben haber cámaras, videos de todo lo que pasó. Que no quede impune lo que le hicieron sentir a los jugadores de ese compromiso. Aquí estamos acostumbrados a mirar para el lado, quedan cagadas que son tremenda y nadie tiene voluntad", aseveró.

"Espero que en verdad en esta pasada, más allá de las sanciones que pueda determinar el Tribunal, acá necesitamos una mano dura. Sanciones que den ejemplo, que esto no se puede tolerar. Qué seguridad puede tener un jugador en una cancha si puede ingresar, yo no digo que todos si es un grupo menor, con alguna arma blanca. Olvídate", cerró el ex jugador azul.

Me llega este triste video protagonizado por hinchas de la U. Que indecencia, ni siquiera estan peleándose el descenso. Tienen mucho que aprender de la vereda de al frente. Colo colo con caravana apoyo sus jugadores cuando estaban en la promoción. pic.twitter.com/X2g1qm7GFU — Crist⚽️fer (@CHvm14) October 30, 2021

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.