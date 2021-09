Patricio Yáñez, ex jugador de Colo-Colo y Universidad de Chile, analizó el nuevo triunfo albo ante los azules, el "Pato" se lanzó con todo en contra de los jugadores universitarios.

"Hay una cuestion de actitud y entereza, ayer entraron a la cancha, vieron la camiseta de Colo Colo y se cagaron enteros. Así de simple. Estos mismo jugadores y técnico han tenido partidos con garra. La U no es un equipo de muertos, tiene buen plantel, pero cuando miras al equipo del frente y todo lo que sabes hacer o tienes como amor propio se te cae, no hay explicación. Hay otra cosa", lanzó de entrada.

Para Yáñez, lo más criticable. es la forma en que enfrentaron a los albos. "Al hincha de la U le molesta eso en la mañana. Puedes jugar como sea, pero es la actitud y responsabilidad que tienes con tu propia camiseta. Lo que significa para ese grupo de jugadores, pero tienes que poner algo más de tu parte, hacer sentir que al frente hay un equipo popular y que quiere revertir la situación".

"Hubo buen trabajo De Fuentes y Gil, sostuvieron lo que intentaba la U por el medio. No permitieron contacto con Larrivey y la U no llegó. En el segundo tiempo la cuestión cambió con Colo Colo más relajado y ahí encontró remates. Junior le movió el piso a la defensa, pero fue otra U. En el primer tiempo no existieron. No puedo criticar porque no estuvieron presente".

¡Los goles del #SuperclásicoRexona! ⚽🔥



Comienza tu lunes reviviendo las anotaciones del triunfo por 3-1 sobre Universidad de Chile.



¡VAMOS LOS ALBOS! ⚪⚫#VamosColoColo 🤟🏼 pic.twitter.com/B4Ao9BptqT — Colo-Colo (@ColoColo) September 27, 2021

