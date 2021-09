Patricio Yáñez, ex delantero y comentarista en radio Agricultura destaca el nivel del equipo de Gustavo Quinteros, pero que la U no le hará tan fácil la tarea al cuadro popular.

"Colo Colo es favorito por una cuestión del juego y la tabla de posiciones, pero la U le va plantear un partido muy distinto a lo que venía viviendo y sintiendo. El favoritismo lo tiene solamente en la tabla de posiciones, el resto creo que hay que trabajarlo mucho y la U tiene con qué dañar a Colo Colo", dijo el Pato.

"El tiene con qué dañar a Colo Colo tiene que ver no con un tema de obligación, no con un tema de doblarle un poco a lo que ha vivido en el último tiempo la U, sino que hay un compromiso de verdad irrenunciable por parte de los futbolistas y Esteban Valencia, que eso es un plus que antes, creo yo, no tenía. Así que Superlcásico parejo, favoritismo de Colo Colo solo por la diferencia en la tabla de posiciones", cerró.

Universidad de Chile vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por el Campeonato Nacional?

El encuentro entre azules y albos se disputará el próximo domingo 26 de septiembre a partir de las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

🎙 Camilo Moya sobre el #SuperclásicoRexona: "Mi sueño es poder ganar un clásico y eso sería lo más lindo. Si me toca jugar o no, voy a estar apoyando. Si ganamos, ganamos todos".#VamosLaU 🤘 — Universidad de Chile (@udechile) September 15, 2021

