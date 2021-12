Patricio Yáñez se mostró furioso por el posible regreso de Paredes

Patricio Yáñez analizó el posible retorno del ídolo del cuadro popular. El Pato hizo una dura critica sobre la idea que tiene a los hinchas divididos.

“Las instituciones no son centros de caridad, las instituciones son profesionales y así lo exige el hincha. El hincha acepta a un jugador que es ídolo y no te rinde, al final termina mal la historia”, dijo Patricio Yáñez en Radio Agricultura.

El ex delantero de Colo Colo comentó que: “es así de exigente, es así de profesional el fútbol. No son casas de acogida, no son lugares donde el futbolista por haber sido lo que fue vaya a tener una vida, una prerrogativa que pueda tener un chico”.

Cabe recordar que Edmundo Valladares manifestó la postura de ByN sobre Paredes: “sobre Esteban (Paredes), Colo Colo es su casa, estamos disponibles y queremos que se despida con su gente a estadio lleno”.

“¿Como jugador? No se ha tratado, hemos hablado de renovaciones y refuerzos en posiciones específicas que encomendó el cuerpo técnico. Sí estamos convencidos que debe tener la despedida que merece en el momento que lo desee para irse por la puerta grande”, concluyó el timonel del Cacique.

