Patricio Yáñez: "El hombre del maletín va a hacer pícnic en Melipilla"

Patricio Yáñez asegura que habrá un curioso final de campeonato. Si los Potros ganan mandarían directamente a los Acereros a la Primera B, situación que le daría un pequeño respiro tanto a la U como a Curicó Unido.

El ex seleccionado pronostica que se hará presente una de las figuras más habladas en los últimos días en el mundo del fútbol. "Habrá que ver todos apostando, todos hinchando por Melipilla. Yo creo que el hombre del maletín se va a hacer el pícnic para allá en Melipilla", dijo a través de Deportes en Agricultura.

"Porque si ganan le dan tranquilidad al resto de equipos independientemente del resultado porque te queda la chance de jugar un partido de promoción. Va a haber hombre del maletín en esta pasada, aunque Melipilla tampoco lo tiene matemáticamente cerrado, el descenso directo pero puede promocionar todavía", añadió el exjugador.

De momento, el equipo que está en zona de promoción es Universidad de Chile que para salvarse debe esperar una derrota de Curicó en visita a Audax Italiano.

👉EN LOS PRÓXIMOS DÍAS informaremos todos los detalles sobre el proceso de Venta de Entradas🎟para el duelo entre @Huachipato y @cdmelipilla 🔵⚫️#VamosHuachipato pic.twitter.com/pRFh5R6Ldt — Huachipato FC (@Huachipato) November 29, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins



