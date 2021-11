Patricio Yáñez: "El lloriqueo de Gustavo Quinteros ya me superó"

Patricio Yáñez analizó el empate sin goles entre Curicó y Colo-Colo, el ex delantero de la roja se lanzó con todo en contra del entrenador albo.

"Colo Colo no jugó bien, es eso lo que el hincha tiene que tomar. Y el lloriqueo de Quinteros... la verdad es que ya me superó. No voy a entrar en ese juego", advirtió el campeón de América con el cuadro popular en 1991, en Deportes en Agricultura.

"El tema de estar permanentemente en el lloriqueo, en que 'me faltó esto, me faltó lo otro'; en verdad a mí me ha cambiado la visión que tenía de Quinteros (...) Estar echándoles la culpa a cosas que están fuera de la cancha, la verdad es que yo ni siquiera lo analizo", explicó.

Pero el ex delantero dice que sigue considerando "un muy buen técnico" a GQ. "De los mejores del medio local, un aporte desde que llegó a Católica, desde que se hizo cargo de Colo Colo, con lo que vivieron la temporada pasada y este año, de dulce y no de agraz".

Quinteros dijo ayer 'no anduvimos bien ni colectiva ni individualmente' y 'nos superó un rival'. Yo me quedo con eso".

"Colo Colo ayer hizo un mal partido. No se le puede negar la búsqueda, la entrega, todo lo que tiene permanentemente. Pero de haber tenido un poco de acierto, como le pasó a Melipilla, Curicó ganaba el partido".

Y también se refirió al polémico agarrón de Jeison Rojas sobre Felipe Fritz, que no fue considerado penal. "A Curicó no le sancionan un penal que a mí me parece claramente", sentenció el ex delantero.

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gustavo Quinteros: "No perdimos, pero no jugamos bien. Peleamos el campeonato contra un equipo que se formó para Copa Libertadores y seguimos primeros peleando el Torneo. No le debemos nada a nadie".#VamosColoColo🤟🏽 — Colo-Colo (@ColoColo) November 14, 2021

🎙️𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 | Gustavo Quinteros: "Hoy jugamos con 5 chicos menores de 20 años y por supuesto que no es nada fácil definir un campeonato así. Pero igualmente todavía dependemos de nosotros y mientras sea así, estamos vivos y estamos bien".#VamosColoColo🤟🏽 — Colo-Colo (@ColoColo) November 14, 2021

