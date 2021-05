Patricio Toledo se tira sin filtro contra Luciano Aued: “Hoy no está al nivel”

El histórico arquero de la UC, Patricio Toledo, criticó duramente el trabajo realizado por Luciano Aued en la caída ante Nacional.

Una dolorosa derrota sumó Universidad Católica ayer por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicha situación aún los tiene con vida, pero obligados a sumar un triunfo en la última fecha ante Atlético Nacional para poder avanzar a los octavos de final.

Bajo ese contexto, el histórico arquero de la UC entre 1982 y 1996, Patricio Toledo, dialogó con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV. Y se refirió a la dura derrota en Montevideo. Donde apuntó sus dardos contra el mediocampista Luciano Aued, que fue titular y salió sustituido a los 77’ por Felipe Gutiérrez.

“Estoy triste por el resultado de Universidad Católica, pero especialmente porque el equipo no ha mostrado el juego que todos queremos. A nivel internacional le cuesta a la UC”, comenzó señalando el ex seleccionado nacional.

“Hoy Luciano Aued no viene jugando en su nivel, se equivoca (Gustavo) Poyet en su titularidad. Se agradece mucho lo que ha realizado por Universidad Católica, pero hoy no está al nivel”, agregó.

“Poyet todavía no ha podido implementar su idea de juego en el equipo, no ha leído bien los partidos con los cambios que ha realizado, que muchas veces no son favorables para el equipo. Hoy a Universidad Católica le pesó ser favorito y no leyó bien el partido”, complementó.

Pero ahí no quedó todo, porque también tuvo palabras para criticar el nivel del balompié chileno. “Hace rato es mediocre. A Universidad Católica le alcanza, pero a nivel internacional no. Nacional tenía muchas bajas y la UC no fue capaz de doblegarlo. Poyet no leyó bien el partido y hubo rendimientos muy bajos”, reconoció.

Para finalizar, al ser consultado por el motivo por el que la UC cayó ante Nacional, fue tajante. Así, señaló que “hubo desconcentración en el gol. Ningún jugador salió a la marca, fue un error colectivo tremendo. Lamentablemente Matías Dituro tampoco pudo responder”.