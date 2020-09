El entrenador de O’Higgins sacó la voz tras el triunfo en el Estadio Monumental.

El estratega argentino contó detalles de la figura táctica que dispuso ante los albos:

"No es una cuestión de lectura, sino de entrega, de sacrificio, de compromiso que ya se venía reflejando en los partidos anteriores, pero que no habíamos podido materializar. Quedó demostrado que en el fútbol hay que correr. Jugadores como Ramón Fernández, que normalmente es uno de los que menos corre, hoy corrió muchísimo al igual que el partido anterior. Y más con la idea de juego que tenemos nosotros, porque la intensidad es la base. Después, viene el juego, las asociaciones, lo que podemos trabajar en la semana, pero la intensidad no la podemos bajar y es donde uno marca la diferencia. Quedó demostrado que la intensidad a Colo Colo le costó mucho”, partió diciendo.

“La idea era presionarlo, obligarlos a que nos den el balón para que nosotros empecemos a generar ocasiones de gol. Además, ocupar los espacios a las espaldas de los laterales, en donde creo que hicimos más daño. Nos encontramos con un gol, generamos ocasiones, no pudimos aumentar la ventaja y eso te hace sufrir hasta el minuto 95”, agregó.

En conferencia de prensa expresó que “el análisis que habíamos realizado que ellos no eran un equipo que salían a presionar. Por eso quisimos aprovechar esos espacios. Además, más allá del cambio de nombres, la línea defensiva fue la misma. Así que nuestra idea de juego se mantuvo y fuimos justos ganadores del partido”.