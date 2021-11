Patricia Maldonado "barrió el piso" con la senadora electa Fabiola Campillai

"¿Voh me querí decir que hue... va a hacer esa pobre y triste mujer en el Congreso?", señaló la Maldito.

Patricia Maldonado.

La cantante nacional Patricia Maldonado nuevamente encendió las redes sociales al viralizarse un video que da cuenta de las declaraciones sobre la senadora electa Fabiola Campillai.

"Salió elegida. ¿Voh me querí decir que hue... va a hacer esa pobre y triste mujer en el Congreso? Con todo respeto. Todavía no eres senadora, cara de ra...", expresó la opinóloga en su programa La Maldito.

Al tanto de revuelo que generaron sus palabras, la ex Mucho Gusto respondió ayer por medio del mismo canal. "He aparecido hoy día en unos Twitter. Yo le quiero decir a los zurdos y a las zurdas que se puedan meter a nuestro canal -gracias porque nos dan sintonía- y para que ustedes lo comenten también, que el decir que una persona es ignorante y que no sabe nada, no es ningunear a nadie ni reírse de su discapacidad. Yo nunca me he reído de la discapacidad de nadie porque no me interesa, no es parte de mi sistema", aclaró.

Además, indicó que "los zurdos tienen la particularidad de cambiar la historia. Si uno dice 'poto', ellos dicen que uno dijo 'raja'; si uno dice 'qué lindo el día', ellos dicen que 'la Maldonado dijo que la hue... era fea'. La historia la han cambiado. No solamente en estas pequeñas cosas, sino también en las grandes".

"Los malos son hoy día los buenos, y los buenos son hoy días los malos. Eso es parte de la estrategia que tiene el comunismo. Lo cual a mí no me asombra porque lo conozco. Entonces, ¿por qué le aforré y le aforro a la señora Campillai? Porque dice 'es una vergüenza, que el señor Kaiser se aparte del Congreso'. ¿Y usted señora, no es una vergüenza? Claro que es una vergüenza, y no tengo empacho en decírselo. ¿Sabe por qué es una vergüenza? Porque usted fue capaz en llamar a los jóvenes a salir a romper y quemar. Le dio crédito", añadió.

En esa misma línea, declaró que "una persona que tenga un poquito de esto (se indicó la cabeza), al revés... ¿Sabe lo que tendría que haber dicho usted? 'No, jóvenes, así no se hace la política, se hace otra manera. A nadie le corresponde quemar ni destrozar ninguna cosa, porque exponen sus vida'. Eso tuvo que haber dicho usted, y se lo estoy repitiendo de nuevo, porque a usted no le tengo miedo. Ni a usted ni a su séquito, se lo digo altiro".

"¿Qué hacen los zurdeques? Con este tipo de cosas, taparon las cagadas que tienen. Por ejemplo, el mismo caso de esta que fue ex Miss Universo (Daniela Nicolás) y fue amenazada de muerte. ¿Ustedes no dicen nada de eso? Zurdos, les estoy hablando a ustedes. Suénense, pa' que no tengan la cabeza llena de materia, pa' que me escuchen. ¿Ustedes no dicen nada sobre esas amenazas de muerte?", agregó.

Finalmente, la ex panelista de Mucho Gusto preguntó: "¿Ustedes tienen derecho a amenazar, pero se sienten todo porque dije lo de Campillai? ¡No debería estar porque no está capacitada pa' esa hue...! No, 'es que la derecha extrema', 'el fascismo extremo', 'el racismo extremo'. No hay más racistas, homofóbicos, clasistas que ustedes. Ustedes son los emperadores de eso".

“Pueden escribir los Twitter que quieren, pero voy a seguir pensando exactamente igual, no voy a cambiar. Ustedes no me van a hacer cambiar”, cerró.