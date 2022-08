Pato Yáñez sobre Junior Fernandes: "No tiene nada que hacer en una cancha de fútbol"

El ex jugador de Universidad de Chile, Patricio Yáñez, se refirió a la clasificación de los azules a los cuartos de final de la Copa Chile y le cargó la mano a Junior Fernandes.

Pese a la victoria ante Cobresal, Patricio Yáñez no quedó muy contento y así lo hizo saber en Deportes en Agricultura: “No vamos a pretender que la U mejore sustancialmente a esta altura, yo creo que no. La U lo que tiene que hacer es sacar resultados y, si lo consigue ante Católica tan mal como ante Cobresal, bienvenido sea”.

“En el plano de la mejoría ya no tienes las herramientas para hacer jugar mejor a la U, lo digo por el técnico y los jugadores. Hay jugadores como Junior Fernandes que no tienen nada que hacer en una cancha de fútbol ni menos defendiendo a la U, lo de Palacios que era de Unión y jugaba y no pasa absolutamente nada”.

“Esto es técnico y jugadores, ni voy a poner en el primer lugar a los dirigentes que son los grandes responsables, pero no les voy a entrar porque la leche ya está bien calentita y lo único que tiene que hacer es sumar y sacar puntos. ¿Jugando bien? Difícil. ¿Jugando mal, horrible como ayer? Ojalá que así sea para el bien de Universidad de Chile”, complementó el Pato.