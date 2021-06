Pato Yáñez se la jugó con atrevida apuesta si La Roja no le gana a Bolivia

El ex seleccionado nacional hizo una osada promesa en caso de que La Roja no sume tres puntos en su duelo ante Bolivia por eliminatorias.

Poco más de un día queda para que La Roja regrese a jugar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y en esta pasada el cuadro nacional tendrá dos duros rivales. Esto porque en primera instancia visitará a Argentina, para después recibir a Bolivia en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Bajo ese contexto, en el programa Deportes en Agricultura ya empezaron a vivir la previa de estos encuentros. Y fue Patricio Yáñez quien se la jugó con una atrevida apuesta para motivar a los fanáticos: si la Selección Chilena no suma tres puntos ante los altiplánicos se teñirá el pelo, tal como Sergio Agüero.

“Manuel (De Tezanos) se va a rapar y yo, si llegamos a perder o no ganarle a Bolivia, lo voy a pensar. No lo haré con Argentina, porque se puede perder igual, pero si no le llegamos a ganar a Bolivia hago la de Sergio Agüero”, reconoció para la sorpresa de sus compañeros.

Después, al ser consultado por Francisco Sagredo si no pensaba retractarse con la apuesta, u ofrecer otro desafío, el ex seleccionado nacional fue claro. Así, repitió: “Si Chile no le gana el martes a Bolivia me tiño el pelo”.

Cabe destacar que el primer enfrentamiento de Chile será ante Argentina, y se jugará en Santiago del Estero este jueves a contar de las 20:00 horas. Mientras que con Bolivia chocará el próximo martes a contar de las 21:30 horas.