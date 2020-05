El volante del Barcelona subió unas polémicas fotos en contra del entrenador argentino que generaron una ola de reacciones desde el mundo del fútbol.

El ahora comentarista se refirió al momento en que el argentino y el volante dejaron de hablarse. Patricio Yáñez en su tribuna de Deportes en Agricultura aseguró que "Vidal respira por la herida".

"Bielsa lo sancionó cuando (Vidal) no quiso ir a Toulon, Francia. Él prefirió las vacaciones y lo sancionó, no tuvo fuera de las eliminatorias. No jugó siempre y creo que ahí está el tema", explicó el Pato en una historia que se remonta al año 2008.

Cabe recordar que Bielsa llevó al torneo Esperanzas de Toulon a un equipo liderado por Gary Medel, que terminó como base de la selección adulta en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010. Arturo Vidal se subió al carro después.

"Lo que hizo fue extraordinario, un tipo que siembra las bases sólidas de un equipo en diferentes lugares. Pero que está el debe en que no ha conseguido nada, en relación a Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi con sus Copas América", agregó Yáñez.

"Reconozco en Marcelo Bielsa a un gran entrenador, que movió mucho a ese grupo de chicos", concluyó el Pato.