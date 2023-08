Pato Yáñez realiza osada promesa si Colo Colo sale campeón

Pato Yáñez sacó risas en el panel de comentaristas deportivos en el que trabaja, el ex delantero de Colo Colo 1991 apostó ir en zunga al programa de Radio Agricultura en caso de que el Cacique logre la estrella 34.

"Si Colo Colo llega a conseguir el título es tremendo mérito, es meritorio, no es pan comido. Con un equipo que termina jugando con jugadores que no estaban en los cálculos de nadie siendo titulares, con (Fabián) Castillo que nuevamente ingresa y no pasa nada, con Ramiro González que ingresa y no pasa nada”, lanzó el Pato.

“En fin, con una serie de elementos que es un equipo completamente distinto al que uno podía pensar, al del año pasado no tiene nada que ver con este, es un nuevo equipo con rendimientos muy distintos”, agregó el ex seleccioando nacional.

Colo Colo perdió terreno en la lucha por el torneo.

“Así que si Colo Colo llega a ganar el título, yo de verdad vendría en traje de baño para acá a hacer el programa. En traje de baño, no dije en pelotas. Le voy a pedir prestada la zunga a Jorge Hevia”, reveló.

Colo Colo, tras su empate 2-2 con Coquimbo Unido, se quedó con 34 unidades en la tabla, a ocho de los actuales punteros, Cobresal y por detrás de Huachipato y Palestino.

Yáñez criticó a la defensa alba

“Creo que eso es, más perro en la marca, hay que marcar mejor. Los balones detenidos no hay estrategia, son lanzamientos, pero hay errores en la marca, en la igualdad estaba solo. Mal defensivamente. Tiene que ver con una cuestión que te ganan los atacantes. No hay gran sorpresa, no es que trabajaran y pasaron todos. Es poner mayor atención, más de cuento y ser más agresivo, pero el resto tiene que ver con un trabajo en el día de hoy que no estuvo la estatura”, comentó Yáñez.

“Colo Colo estuvo más cerca de perder que ganar. Le viene bien la igualdad por las chances que tuvo Coquimbo para sostener la victoria. No hizo buen partido, lo combativo lo tiene siempre, pero hay individualidades que maquillan. Colo Colo mal partido, no defendió bien balones detenidos”. profundizó sobre la igualdad ante los piratas.